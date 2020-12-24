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Bolu'da Sarıalan Göleti buz tuttu

Bolu’da, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Sarıalan mevki’inde Sarıalan Göleti’nin yüzeyi buz ve karla kaplandı.

Bolu'da, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Sarıalan mevki'inde Sarıalan Göleti'nin yüzeyi buz ve karla kaplandı. Gölün buz tutan yüzeyinin havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı.


Bolu'da, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının dondurucu seviyelere gelmesiyle kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan Göleti'nin büyük bölümü buzla kaplandı.


Tatillerini yeşil alanlarda geçirmek isteyen tatilcilerin uğrak yeri olan Sarıalan'a giden vatandaşlar buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıldı.

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