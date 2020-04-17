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Bolu'da şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler sürüyor

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında alınan denetimler sürüyor.

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında alınan denetimler sürüyor.


Bolu'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel, şehre giriş ve çıkış yapılan noktalarda uygulamalarını sürdürüyor. Yapılan uygulamada polis ekipleri yola çıkan sürücüleri zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, yaş ve kronik hastalık durumları da kontrol ediliyor.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler ise sürücüler ve yanlarında bulunan diğer yolcuların ateşlerini ölçüp, sosyal mesafeye önem göstermeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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