Bolu'da selin izleri siliniyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel ile birlikte köylere inen taşlar büyük zarara neden olmuştu. İl Özel İdaresi ekipleri hasarın olduğu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Mudurnu ilçesi Avdullar ve Çamyurdu köyleri başta olmak üzere birçok köyde debisi yükselen dereler taştı, sel meydana geldi. Dün, Mudurnu'nun bazı yolları adeta balçıkla kaplandı. Göynük ve Mudurnu ilçelerinin sınırında bulunan Sülüklü Gölü'ne giden yolda sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi. Heyelan sebebiyle Sülüklü Gölü'ne ulaşım kapandı. Bugün İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri bölgede temizlik çalışmalarını sürdürdü. Köy muhtarı Selami Bilgin, "Devletimiz yanımızda. Çalışmalar yapılıyor. Buraya ileriki dönemde iyi bir kanal yapılması planlandı" dedi.

Çamyurdu köyünden selin getirdiği taşlarla fındık tarlası dolan Mehmet Karol, "Mezarlıklarımız su altında kaldı. Benim bu bölgede bir dönüm fındıklığım vardı. Fındıklığım tamamen taşlarla doldu. Çok zararım var. En az 5-6 sene giremeyiz, burayı temizleyemeyiz" diye konuştu. Ayrıca Karol, küçük bir kepçe vasıtasıyla bir dönümlük alanın taştan temizlenmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Heyelan sebebiyle kapanan Sülüklü Gölü yolu ise İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi. Balçık oluşan noktalarda ise çalışmalar sürüyor.