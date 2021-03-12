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Bolu'da seyir halindeki tırın lastikleri yandı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki tuğla yüklü tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tuğla yüklü tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Sabit Gümüşalan idaresindeki tuğla yüklü 41 K 8437 plakalı tırın lastiklerinde yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören Gümüşalan, tırı emniyet şeridine park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda tırın lastiklerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Tırın dorsesinde bulunan tuğlalarda yapılan incelemede tuğlaların yangından zarar görmediği belirlendi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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