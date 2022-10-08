Bolu'da, sigarayı bırakanlara sertifika verildi

Bolu'da sigarayı bırakanlar için düzenlenen törende aralarında il emniyet müdürü ve il jandarma komutanının da olduğu 46 kişiye sertifika verildi.

Bolu'da, Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu çalışmaları sonucunda sigarayı bırakan kamu kurumu çalışanları ile vatandaşlara sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Aralarında il emniyet müdürü ve il jandarma komutanının da bulunduğu 46 polis, jandarma ve vatandaş düzenlenen törende sertifikalarını aldılar.

Bolu Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Erkan Kılıç, “İnsanların iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyması gerekiyor Burada sigarayı bırakan 46 arkadaşımız var. Kendilerini tebrik ediyorum, bu iradeyi ortaya koydukları için. Tekrar sigaraya başlamayacağınızı düşünüyoruz. Burada sigarayı bırakan değerli müdürlerimiz de var, onları da ayrıca tebrik ediyorum” dedi.