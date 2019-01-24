Bolu'da, sıklık bakım çalışmaları tamamlandı

Edinilen bilgiye göre, Elmalık Orman İşletme Şefliği Atyaylası mevkiinde 250 hektarlık ÇsKnab3 meşçere tipindeki sahalarda hem doğal yolla hem de dikim yoluyla gelmiş gençliklerde yapılan sıklık bakım çalışmalarının tamamlandı.

Bolu Orman İşletme Müdürü Kemal Yıldız, bakım sonrası yapılan ölçümlerden çalışmaların oldukça başarılı olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Yıldız, deneme alanlarında yapılan ölçümlerde, hektarda 17 bin 320 olan fert adedinin bakım sonunda 10 bin 320 adet olduğunu, yine bakım öncesi ölçülen 6 santimetre meşçere orta çapının bakım sonrası 9 santimetreye ulaştığını ifade etti.

Yapılan bu bakımlarla tespit edilen geleceğin istikbal ağaçlarını, rahatlattıklarını, ışık ve hava ihtiyaçlarını sağlayarak gelecekte sağlıklı ve kaliteli orman oluşmasını hedeflediklerini söyleyen İşletme Müdürü Kemal Yıldız, bu amaçla Bolu Orman İşletme Müdürlüğünde 2018 yılında genç meşçerelerde 600 hektar sıklık bakımı ve 715 hektar ilk aralama bakım çalışması yaptıklarını, 2019 yılında da bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.