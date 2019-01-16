Bolu'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'da, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde bulunan A.E.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmada Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü A.E.'nin (50) evinde arama yapan polis ekipleri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 48 adet mermi, 1 adet belgesi ibraz edilemeyen av tüfeği, 1 adet belgesi ibraz edilemeyen kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 8 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.E., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.