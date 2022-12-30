İhlas Haber Ajansı

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Bolu'da sis etkili oluyor

Bolu’da etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.


Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Şehir merkezinde ve Mudurnu ilçesine seyahat eden sürücüler bölgede sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Sis dolayısıyla görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu'da sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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