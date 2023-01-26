Bolu'da soğuktan musluklar dondu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Bolu'da bu gece en düşük sıcaklık eski 12 derece olarak ölçüldü. Şehir merkezinde araçların camları donarken çoğu araç çalışmakta zorlandı. Öte yandan şehir merkezinde bulunan su çeşmeleri dondu. Belediye ekipleri pürmüz yardımıyla donan muslukları açtı.

Bolu'da ölçülen sıcaklıklar

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -12,3, Mudurnu ilçesi -9,4, Kartalkaya Kayak Merkezi -9,1, Dörtdivan ilçesi -9,1, Dörtdivan ilçesi Çetikören Köyü -7,9, Gerede ilçesi Samat Köyü -7,4, Göynük ilçesi Himmetoğlu Köyü -7,1, Yeniçağa ilçesi -6,7, Seben ilçesi -5,6, Baltalı Köyü -5,2, Gerede ilçesi -4,9, Merkez ilçesi -4,6, Abant Gölü Milli Parkı-4,5 olarak kayıtlara geçti.