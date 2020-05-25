Bolu'da, su kirliliği yüzlerce balığı öldürdü

Bolu'da, Çatak baraj göletinde yaşanan su kirliliğe nedeniyle yüzlerce sazan balığı ölüsü kıyıya vurdu.

Olay, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Bölücekova köyüne bağlı Çatak baraj göletinde meydana geldi. Sabah saatlerinde göletten gelen kokudan rahatsız olan Eşref Yılmaz olay yerine gitti. Gölete yaklaştığında kıyıya vuran ölü sazan balıklarını gören Yılmaz, yaşananları cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımları gören Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gölette telef olan balıklardan ve sudan örnek aldı. Balıkların ölümleri hakkında inceleme başlatıldı.

“Yazık, günah bu hayvanlara”

Çevrede bekçilik yapan 50 yaşındaki Eşref Yılmaz, hayvanlara yazık olduğunu söyleyerek, “Yukarıdan aşağı komple baktım gerçekten çok büyük bir ölüm var. Her taraf balık ölüsü. Bunların birazının fotoğrafını çektim, paylaştık. Bunu muhakkak bir yere duyurmamız gerekiyor ki bunlara bir çare bulunsun. Yazık, günah bu hayvanlara, ölüyorlar burada. O yüzden ben de paylaştım. Sadece suların pis olduğunu görüyoruz. Gelen su da simsiyah. Siz de gördünüz” dedi.

“Biz bu suyu içiyoruz köy olarak”

Köy olarak, pis suyun aktığı derenin yanında bulunan şebeke suyunu kullandıklarını belirten Yılmaz, “Bu suyun kenarında, bizim şebeke suyumuz var. Yukarıdan gelen pis suyun kenarında, şebeke suyumuz var. Bizim esas konumuz bu. Biz bu suyu içiyoruz köy olarak. Buna da bir çare bulunmasını istiyoruz. Üstelik sebze yapıyoruz yukarıdan gelen pis suyla. Domates, biber ne varsa yapıyoruz. Bunları yiyip, tüketiyoruz. Bunun da bize zararı olabilir. Çünkü, su gerçekten pis. Arıtılmış mı arıtılmamış mı onu da bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kesimhanelerden gelen su çok kötü”

Gölet kenarında bulunan yaşayan bir vatandaş ise kesimhanelerden gelen suyun çok kötü olduğunu söyleyerek, “Kesimhanelerden gelen su çok kötü. Bir önlem alınmalı. Bu daha önce valilik ve muhtarlığı bildirildi. Bir önlem alınmalı. Koku da var. Şimdi gideriz siz de bakarsınız” şeklinde konuştu.