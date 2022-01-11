Bolu'da, suç oranları yüzde 15 arttı

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2021 adli yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bektaş, Bolu Adliyesi'nde yaptığı toplantıda 2021 yılına ait adliyeye ulaşan dosya sayısı ve suç oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Her yıl suç oranlarımız artıyor”

Bolu'da, 2021 yılında önceki yıla göre suç oranlarında artış yaşandığını belirten Bektaş, “Genel itibariyle 2021 yılında suç oranımız bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Bu büyük bir oran değil. Türkiye'nin geneli böyle. Her yıl suç oranlarımız artıyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Ama sayısal olarak baktığımızda da yüzde 15 artarak 15 bin 500 civarında evrakla kapattık. Suçlar artıyor ama suçla mücadele hem sahada önleme hem de iş adliyeye intikal ettiğinde kısa sürede bitirme anlamında da çalışma göstermek lazım. Biz de yine bu anlamda Bolu'nun rekoru diyebileceğimiz yüzde 99'una varan evrakını çıkardık” dedi.

“Terörde düşüş, uyuşturucuda artış var”

İl genelinde terör suçlarında düşüş yaşandığını ancak uyuşturucu suçlarında artış görüldüğünü kaydeden Bektaş, “Genel olarak yüzde 15 artış olmasına rağmen bazı önemli bürolarda düşüşler yaşandı. Örneğin terör büroda geçen yıla oranla yüzde 50'ye yakın düşüş var. 2021 yılında özellikle uyuşturucuyla mücadele anlamında çok büyük çalışmalar sarfedildi. Güzel sonuçlar elde edildi. Yaklaşık 150 civarı operasyon düzenlendi. Bir çok kişi ele geçirildi ve aralarında tutuklananlar oldu. Ama toplama baktığımız zaman burada da yüzde 30'a yakın artış var” ifadelerini kullandı.