Bolu'da tabiat parkları tatilcilerin akınına uğradı

Bolu'nun ünlü tabiat parkları bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Tatilcilerin doldurduğu tabiat parklarındaki doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşınca, araçların girişi yasaklandı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Gölcük ve Abant Tabiat Parkları, Kurban Bayramı tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Binlerce tatilcinin tercih ettiği tabiat parklarına gidiş yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yüzde yüz doluluk oranına ulaşan Gölcük ve Abant Tabiat Parkları'na girişler sabahın erken saatlerinde araç girişlerine kapatıldı. Jandarma ekipleri park girişlerinde ziyaretçilere başka yerlere gitmeleri ya da araçlarını park dışında bırakarak içeri girmelerini önerdi.

İnsan selinin yaşandığı Bolu'nun ‘incisi' Gölcük ve Abant Tabiat Parklarına girebilen ziyaretçiler doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirdiler. Ziyaretçiler her iki parkta da göl çevresinde fotoğraf çektirerek, yürüyüş ve piknik yaparak tatillerinin tadını çıkardılar.

Arkadaşıyla birlikte Bursa'dan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Fatih Korkmaz ise, “Bayramı değerlendirmek için böyle bir aktivite yapmak istedik. Gölcük'ü hep resimlerden görüyorduk. Fakat ilk defa canlı şahit olduk. Beklediğimizden çok daha güzel. İnanılmaz bir yoğunluk var. Demek ki herkes burayı çok merak ediyordu. Gelenler de kesinlikle pişman değillerdir” dedi.