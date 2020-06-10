Bolu'da tabiat ve milli parklarda randevulu sistem uygulanmayacak

Bolu Valisi Ahmet Ümit, basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme dair yaptığı açıklamalarda kendisine yöneltilen sorular üzerine Gölcük, Abant ve Yedigöller Milli Parkları'nda randevulu sistem planı hakkında da konuşan Vali Ümit, “Yedigöller'de insanların normal şartlarda gezebileceği, ayakta durabileceği ve kullanabileceği alan 130 dekar civarında. Oysa Yedigöller'de 10 binin üzerinde kişiler geliyor günlük. Yani kişi başına 10-13 metrekare bir yer kalıyor. Biz çok önemli bir süreçten geçtiğimizi hep vurguluyoruz. Pandemi ve salgın süreci. Eğer sosyal mesafeye dikkat edilir, hijyene dikkat edilir ve pandemiyi körükleyecek herhangi bir olumsuz uygulama olmazsa şu aşamada randevulu sistem uygulanmaz ama randevulu sistem hazırlanıyor. İhtiyaç halinde devreye girecek" dedi.