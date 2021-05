Bolu'da, tam kapanma yaylalara göçü azalttı

Bolu'da, havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonunun açılmasına rağmen tam kapanmanın başlamasıyla birlikte yaylalara göç azaldı. Az sayıda köylünün çıktığı yaylalar sessiz kaldı.

Bolu'da, havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılık yapan köylüler yaylalara çıkmaya başladı. Yaylacılık kültürünün zengin olduğu ve köylülerin büyük çoğunluğunun hayvancılık yaptığı kentte, en büyük yaylalardan birisi olan At Yaylası'na tam kapanma sebebiyle az sayıda köylü göç yaptı. Geniş meralara sahip olan At Yaylası'na yerleşen köylüler hayvanlarını otlatarak tam kapanma süresini de yaylada geçirecek. Geçmiş yıllarda geniş alanlara yayılan büyükbaş hayvanların görüldüğü At Yaylası'nda köylülerin göç yapmaması sebebiyle neredeyse sessizlik hakim durumda.

Kasım ayına kadar yaylada kalacağını söyleyen Hatice Köpür, “Geçtiğimiz Çarşamba günü yaylaya geldik. Hayvanlar geziyor. Yaylada rahatımız çok iyi. Köyden eşya getirmiyoruz. Kasım ayına kadar burada duracağız” dedi.

Yaylanın eskisi kadar kalabalık olmadığını ifade eden Fatma Yamantürk ise “Tam kapanma dönemini burada geçirmek istedik. Hayvanlarımız var. Yaz sonuna kadar burada duracağız. Şimdi yasaktan dolayı merkeze gelip gidemeyiz diye gelmeyenler oldu. Eskisi kadar kalabalık değil. Az sayıda insan çıktı” dedi.