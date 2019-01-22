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Bolu'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin bir otomobile düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eserle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin bir otomobile düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eserle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Oğuldoruk köyü mevkiinde bir otomobilde tarihi eser olduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, seyir halinde olan otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobil içerisinde yapılan aramada, 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni sikke, 2 adet tarihi eser niteliğinde ok ucu, 1 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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