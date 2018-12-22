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Bolu'da, tarihi eser operasyonu

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde bulunan bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bulunan bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Doğancılar köyünde bir evde ve işyerinde tarihi eser bulundurulduğunun tespit edilmesi üzerine İl jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.


Yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve işyerinde 63 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni sikke, 29 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet mermi, 2 adet otomatik av tüfeği, 1 adet define arama el detektörü, 1 adet mercek ve 2 adet akü ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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