Bolu'da tarımsal kirlilik eğitimi düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, tarım arazilerinin kirliliğini önlemek için çalışma başlattı. Ekipler, merkez ilçeye bağlı Çobankaya köyünde eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Eğitimde, sularda tarımsal kaynaklı kirlilik ve iyi tarım uygulamaları projesi çerçevesinde çiftçilere yer altı ve yer üstü sularında tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği, katı ve sulu hayvan gübresinin depolanması, gübreleme, toprak analizi ve toprak numunesi alımı ile ilgili konularında eğitim verildi.

"Sularımızda kirliliğe sebep olmaktadır"

Toprağa fazla gübre atıldığında sularda da kirliliğe sebep olduğuna dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Sağlıklı üretim sağlıklı gıda ve sağlıklı yarınlar adına konuların bir bütün içerisinde ele alınması ve her bir konunun da üzerinde ayrıca durulması kaynaklarımızın düzenli ve sağlıklı kullanımı adına elzem olmuştur. Mesela toprağa fazla ürün için attığımız yoğun gübre cebimize zarar verdiği gibi toprağımızda ve sularımızda da kirliliğe sebep olmaktadır. Keza bitki koruma ürünleri de aynı şekilde fazla kullanımıyla birikmekte olup bizlerin sağlığı açısından da tehlike arz etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz dünyayı yarınlara taşıyabilmek adına duyarlı ve bilinçli üretim şart olmuştur. Bu bağlamda üreticilerimiz ile buluşmalarımız hem kaynaklarımızın kullanımı hem de sağlıklı üretim adına devam edecektir" dedi.