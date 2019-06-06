Bolu'da tatil dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yoğunluklu olarak Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin, bayramın 3'üncü günü dönüş yolcuğu başladı. 9 günlük bayram tatillerini erken bitiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Akıcı şekilde devam eden trafik yoğunluğunun tatilin son gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor.