İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden vatandaşlar, TEM otoyolu Bolu geçişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu.


Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu Bolu'da devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, bugün de TEM otoyolu Yeniçağa ve Gerede mevkisinde artarak sürüyor. Özellikle bağlantı yollarında durma noktasına gelen trafik nedeniyle güzergahta kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Akıcı şekilde sağlanan trafik, bazı bölgelerde yaşanan araç arızaları yada kazalar nedeniyle zaman zaman durma noktasına geliyor. Kazaların yoğun yaşandığı bölgelerde görev alan polis ekipleri, ulaşımın rahat sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.


Sabah erken saatlerde yola çıkan bazı tatilciler ise hava sıcaklığı nedeniyle otoyol üzerinde bulunan tesislerde mola vererek dinlendikten sonra yollarına devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.