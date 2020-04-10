Bolu'da, tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan devreye esnasında bir kızıl şahinin uçamadığı fark edildi. Ekipler yaralı haldeki şahini yakalayarak, tedavisini yaptırmak üzere veteriner hekimlere teslim etti.

Tedavisi tamamlanan şahin, ekipler tarafından bulunduğu noktada doğaya salındı.