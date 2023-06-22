Bolu'da TEM Otoyolu'nda bayram trafiği başladı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı trafiği yoğunluğu başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 700 ekip, bin 400 personelle görev yapılacağını belirten Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz, “700 ekip, bin 400 personelle bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri için her türlü çalışmayı yapmaktayız” dedi.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu geçişlerinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca sürecek olan tedbirler polis ekipleri tarafından başlatıldı. Özellikle trafiğin en yoğun yaşandığı Bolu Dağı Tüneli ve Gerede-Karadeniz bağlantı yolu güzergahlarında 700 ekip ve bin 400 personel yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Öte yandan TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde de Kurban Bayramı trafiği yoğunluğu başladı.

“Şu an itibariyle hafiften bir trafik akımımız başladı”

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz, “2023 Kurban Bayramı, tedbirleri çerçevesinde ilimizde gerekli olan bütün güvenlik önlemleri alınmış bulunmaktadır. 700 ekip, bin 400 personelle bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri için her türlü çalışmayı yapmaktayız. Şu an itibariyle hafiften bir trafik akımımız başladı. Hafta sonu itibariyle yoğun bir trafik bekliyoruz. Trafik akımı hızlanıyor. Dron ve HTS kameralarıyla araç sürücüleri denetlenmekte. Emniyet kemeri ve hatalı şerit değiştirme, kural ihlallerine karşı gerekli çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

“Araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları çok önem arz ediyor”

Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz, “Yol kullanıcılarından istediğimiz bizim her iki saatte bir istirahat vermeleri, dinlenmeleri, kendilerini yorgun hissettikleri anda bir çay içmeleri, bir 5-10 dakika mola vererek vücutlarını tekrardan uyanık hale dirençli hale getirmelerini tavsiye ediyoruz. Seyahat planlamalarını yapmalarını istiyoruz. Özellikle yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları çok önem arz ediyor. Lastik basınçları, lastik derinlikleri bizim için çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kaza oranları yüzde 20 azaldı”

Alının tedbirler sonrasında kazaların geçtiğimiz yıllara göre yüzde 20 azaldığını belirten Başkomiser Ali Yılmaz, “Geçen yıllara göre aldığımız trafik tedbirleri başta trafik başkanlığımızın öncülüğünde il emniyet müdürlüğümüzün ekipleriyle beraber yaptığımız denetimler ve kontroller sayesinde kazalarımızda yüzde 20'ye yakın bir azalma meydana gelmiş bulunmakta” diye konuştu.

“Yol kenarında parklanmaya, müsaade etmeyeceğiz”

Başkomiser Ali Yılmaz, “Bu güzergahlarımızda yaklaşık 21 bir ekip gündüz görev alacak otoyolda seyir halinde görünür olacaklar. Hiç bir şekilde Yol kenarında parklanmaya, duraklanmaya müsaade etmeyeceğiz bu konuyla ilgili. Hem havadan dron denetimleriyle hem de ekiplerimiz vasıtasıyla bu çalışmaları sürdüreceğiz. Özellikle radar kontrollerimiz sıklıkla devam edecek. Emniyet şeridi ihlali yapan yol kullanıcılarına da gerekli çalışmalar yapılarak bunun önüne geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.