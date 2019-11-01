İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da TEM Otoyolu'nda lastiği çıkan tır tehlikeye neden oldu

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan tır, devrilme riskine rağmen kilometrelerce yanlanmış şekilde yoluna devam etti.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan tır, devrilme riskine rağmen kilometrelerce yanlanmış şekilde yoluna devam etti. Aracın tehlikeli yolculuğu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan tırın sağ tarafında bulunan lastiklerinden birisi yerinden çıkarak yola fırladı. Tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilme riski olmasına rağmen kilometrelerce ilerledikten sonra sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Şans eseri herhangi bir kazaya neden olmayan olayda lastiğin fırladığını gören ve o anları cep telefonlarıyla görüntüleyen diğer sürücüler de büyük korku yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.