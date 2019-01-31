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Bolu'da TEM'de kaçak sigara operasyonu

Bolu’da polis ekiplerinin TEM otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda piyasa değeri 51 bin lira olan 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu'da polis ekiplerinin TEM otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda piyasa değeri 51 bin lira olan 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine TEM Otoyolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Yapılan uygulamada şüpheli minibüs durdurularak, içerisinde arama yapıldı. Minibüste yapılan aramada, farklı eşyaların içlerine ve kutulara gizlenmiş halde piyasa değeri 51 bin liralık 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili, minibüs sürücüsü H.T. gözaltına alındı.

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