Bolu'da, terör örgütü MLKP operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'da, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti operasyonunda gözaltına alınan üniversite öğrenicisi K.A.K. (22) adliyeye sevkedildi. Şüphelinin Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi K.A.K.'yi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda örgütle ilişkisi olduğu belirlenen K.A.K, evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgüt dokümanı ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Ayrıca, daha önce Gazi Mahallesi olaylarına karıştığı için yargılanan K.AK.'nın, gözaltı süresince açlık grevi yaptığı ve Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldığı da öğrenildi.