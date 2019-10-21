Bolu'da, terör propagandası yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da, terör örgütü PKK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden öğrenci ve garson adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenci olan M.E. (18) ve garsonluk yapan D.D.'nin (20), sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarını tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için yapılan operasyonda, öğrenci olan M.E. kaldığı yurtta, D.D. ise, evinde gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.