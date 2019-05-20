Bolu'da, ‘Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi' oluşturuldu

Bolu'da, tıbbi aromatik bitkilerin yöre halkına tanıtılması ve oluşturulacak başka bahçelere anaç fidan temini sağlamak için ‘Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi' oluşturuldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Elmalık Orman İşletme Şefliğinde, Orman Bölge Müdürlüğü'nün Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şubesince yürütülen çalışmalar sonucunda ‘Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi' oluşturuldu.

Yapılan saha çalışmalarıyla birlikte, 2,5 hektarlık ormanlık alanda arazi hazırlıkları yapılarak 15 bin adet lavanta (Lavandula officinalis), 10 bin adet Adaçayı (Salvia officinalis), bin adet Yaban Mersini ( Vaccinium myrtillus) ve 600 adet Aronia / Rus Yaban Mersini (Aronia melanocarpa) fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Sonbaharda, 5 bin adet Biberiye (Rosmarinus officinalis) dikimi ile bahçe oluşumu tamamlanacak.