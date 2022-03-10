İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor

Bolu’da, polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktalarında İstanbul’a giden tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Bolu'da, polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktalarında İstanbul'a giden tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu geçişini kullanan tır ve kamyonlar TEM Otoyolu Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde kurulan uygulama noktalarında durduruluyor.


Ekipler tarafından sürücülerin sevk ve irsaliyeleri kontrol edildikten sonra, İstanbul'a giden araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar dinlenme tesisleri ve araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.