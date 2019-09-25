İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, tırın altında kalan vatandaş yaralandı

Bolu’da, yolun karşısına geçtiği sırada geri manevra yapan tırın altında kalarak ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da, yolun karşısına geçtiği sırada geri manevra yapan tırın altında kalarak ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 09.30 sıralarında Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Durmuş isimli vatandaş, yolun karşısına geçmek istediği sırada, geri manevra yapan Murat Koç yönetimindeki 34 FL 8327 plakalı tırın çarpması sonucu aracın altında kaldı. Sürücü Durmuş'un ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından tırın altından çıkarılan Koç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.