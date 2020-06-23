Bolu'da, tırla çarpışan otomobil sürücü yanan araçta can verdi

Bolu'nun Gökçesu beldesinde keskin virajda karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü alev alan aracın içerisinde yanarak can verdi.

Kaza, Mengen-Gökçesu yolunun kömür ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu yönünden Gökçesu istikametine giden Mehmet Dağdelen (55) yönetimindeki 14 AL 602 plakalı otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen Mehmet Enişte idaresindeki 01 AEM 875 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilde bulunan LPG tankı bir anda alev alev yanmaya başladı. Kazada alev alan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Dağdelen, yanarak yaşamını yitirdi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yol araç trafiğine kapatılırken yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dağdelen'in cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından yanan araçtan çıkarılarak Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.