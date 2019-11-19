İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Savaş idaresindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç ile Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil, Tepecik mahallesi Karaca sokakta bulunan kavşakta çarptıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Fatih Savaş ve Mukaddes Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.