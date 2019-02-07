Bolu'da trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nursel Konuşur yönetimindeki 14 DM 005 plakalı otomobil, D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeyken, kavşak üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Coşkun idaresindeki 78 BE 356 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsü Mustafa Coşkun ve her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Coşkun, İkra Coşkun, Zeliha Konuşur ve Büşra Konuşur yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.