Bolu'da traktör devrildi: Dede öldü, torunu yaralandı

BOLU (İHA) – Bolu'nun Göynük ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada traktör altında kalan 60 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 12 yaşındaki torunu ise yaralandı.

Kaza, Göynük'ün Çatacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Akman (60) köyden traktörüyle tarlasına gitmek için torunu Barış Akman (12) ile yola çıktı. Erol Akman idaresindeki 14 BL 096 plakalı traktör, tarla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada dede Erol Akman traktörün altında kalırken, torunu ise savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Erol Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörden savrularak yaralanan küçük çocuk ise sağlık ekiplerince bölgede yapılan müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erol Akman'ın ölüm haberini duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.