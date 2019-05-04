Bolu'da Türk Masal Külliyatı Çalıştayı yapıldı

Bolu'da düzenlenen ‘Türk Masal Külliyatı Çalıştayı'nda', Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın çalışmalarından biri olan “Türk Masal Külliyatı-I (Türkiye Sahası) Projesi”ni kapsayan çalıştay, Bolu'da gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Daire Başkanı Vildan Satık, çalışmaların büyük bir azim ve şevkle devam ettiğini belirterek, “Genel Müdürlüğümüz Halk Kültür Bilgi ve Belge Merkezi'ndeki masalla ilgili 143 yazılı belgeden 435 adet, dinlenen 41 ses bandından ise 71 adet masal tespit edilmiştir. Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan araştırmacılar tarafından 38 ilde gerçekleştirilen saha araştırmaları sonucunda ise 278 adet masal derlemesi genel müdürlüğümüze ulaştırılmış olup, diğer illerdeki çalışmalar halen devam etmektedir. Sonuç olarak Anadolu masallarından seçkilerin hazırlanması ve yayınlanması doğrultusunda genel müdürlüğümüz ve paydaşlarımız ile birlikte Türk masal geleneğinin yaşatılması ve çocuklarımızla buluşturulmasını sağlamak üzere Türk Masal Külliyatı hazırlama çalışmaları büyük bir azim ve şevkle sürdürülmektedir” dedi.

Satık'ın ardından çalıştayın açılış konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Dr. Zeki Eraslan, çıkış noktalarının annelerin çocuklarını masalla uyutması olduğunu ifade ederek, “Türk Masal Külliyatı, Türk sözlü anlatı geleneğinin İslamiyet öncesinden günümüze kadar taşınması suretiyle aslında bizim yapmaya çalıştığımız faaliyet bir kodifikasyondur. Yani efradını cami, ağyarını mani bir anlayışla bugüne kadar sözlü anlatı geleneği çerçevesinde yer alan masallarımız Atatürk Kültür Merkezi'nin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türk Dil Kurumu'muzun iş birliğinde bir araya getirilecek ve unutulmaya yüz tutmuş olan masalcılık geleneği yeniden kamuoyunun takdirlerine arz edilecektir. Çıkış noktamız, artık anneler çocuklarını masalla uyutsun. Bu çok önemli. Unutulmaya yüz tutmuş bir hakikat. Somut olmayan bu kültürel mirasımızı canlı tutmak bizim vatana, millete bir vefa borcumuzdur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda projenin paydaş kurumları olan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çalıştaya, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan ve Prof. Dr. Mehmet Naci Önal ile masal alanında çalışmaları bulunan Türkiye'nin değişik üniversitelerinde görev yapan çok sayıda bilim insanı katıldı.