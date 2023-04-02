Bolu'da 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret'ten 4 Sol Parti üyesi gözaltına alındı

Bolu'da "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret" içerikli bildiriler dağıttıkları gerekçesiyle 4 Sol Parti üyesi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sol Parti Bolu Milletvekili adayları Sinan Cantürk ve Ahmet Aksoy, parti merkez ilçe başkanı Özer Çetinkaya ve parti üyesi Yusuf Belek, İzzet Baysal Caddesi'nde "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret" içerikli bildiriler dağıttıkları gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 3 saat gözaltında kalan şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra haklarında adli işlem başlatıldı. Haklarında adli işlem başlatılan 4 Sol Parti üyesi, daha sonra serbest bırakıldı.