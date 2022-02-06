Bolu'da, TURKOVAC uygulaması başlıyor

Bolu'da, korona virüse karşı geliştirilen TURKOVAC'ın uygulanmasına BAİBÜ Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nde başlanacak.

Bolu'da, korona virüse karşı geliştirilen yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın uygulanamasına pazartesi günü itibariyle başlanacak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanacak olan TURKOVAC aşıyla ilgili sosyal medya hesabından duyuru yapan İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Yerli ve milli aşımıza sizleri bekliyoruz. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü olarak hazırlıklarımız tamam. İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanemizde uygulama pazartesi başlıyor. Hayırlı olsun” dedi.