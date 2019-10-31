Bolu'da, uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Bolu'nun Gerede ilçesinde uçurumda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Karacadağ köyü Dere mahallesinde yaşayan Razaman Büyükada isimli vatandaşa ait 7 keçi, uçurumda mahsur kaldı. Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Büyükada, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden Gerede ve Bolu itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla uçuruma inen itfaiye ekipleri, mahsur kalan keçileri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti.