Bolu'da üniversite öğrencisi köprüde asılı halde bulundu

Bolu'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, mahalle muhtarı tarafından sulama kanalında bulunan köprünün demir korkuluklarına asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Beşkavaklar Mahallesi Dereboyu Sokak üzerinde bulunan muhtarlık ofisine gelen Mehmet Özbey, kül dökmek için ofisin yanından geçen sulama kanalına gitti. Özbey, kül döktüğü sırada, kanalın üzerinde bulunan köprünün demir korkuluklarına asılı halde bulunan bir kişiyi gördü. Muhtar Özbey, durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından, itfaiye ekiplerinin yardımıyla köprüde asılı bulunan ceset çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Köprüde asılı bulunan gencin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Rıfat Seydioğlu (22) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.