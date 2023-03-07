Bolu'da üretilen ata tohumları deprem bölgelerine gönderilecek

Bolu Belediyesi ile Tohum Takas Topluluğu'nun iş birliğinde "Tohum Değişim ve Destekleme Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Tohum Takas Topluluğu ile Bolu Belediyesi'nin ortak çalışması neticesinde elde edilen tohumların deprem bölgelerine gönderileceği duyuruldu.

Bolu ve çevre illerdeki ata tohumu üreticileri ile vatandaşları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Tohum Değişim ve Destekleme Günü etkinliği, bugün Bolu Belediye binasının önünde gerçekleştirildi. Etkinlik hakkında bilgi veren Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, "Bu yıl etkinliğimizin ikincisini düzenliyoruz. Biz göreve geldiğimizden bugüne tarıma ve ata tohuma çok önem veriyoruz. Türkiye'nin en önemli kooperatifine sahibiz. Tohum Takas Topluluğu ile birlikte organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Ata tohumlarımızı insanlarımız birbirleriyle takas ediyorlar. Onlardan elde ettiğimiz ürünleri de mevsimi geldiğinde geri alarak tekrardan tohumlandırma çalışmasıyla üretimini devam ettireceğiz" dedi.

"Bu tohumları önümüzdeki yıl deprem bölgesine teslim edeceğiz"

17 yıldır ata tohumlarının kaybolmaması için çalışma yürüttüklerini vurgulayan Bolu Tohum Takas Topluluğu Başkanı Canan Doğan ise "Çayırköy'deki bebek ormanında iki dönüm arazi üzerinde çalışıyoruz. Yok olmakta olan sebzelerimizi de çoğaltıyoruz. Biz bu yıl belediyemizin ve Tanju Başkanımızın destekleriyle ürünlerimizi arazide çoğalttık. Dağıtımımızı da bugün yapıyoruz. Bu tohumları önümüzdeki yıl deprem bölgesindeki tarım alanlarına götürüp teslim edeceğiz. Orada çoğalmalarını sağlayacağız. Kısacası ata tohumlarına sahip çıkmak milli bir görevdir. Belediyemiz bu konuda tüm illere örnek olan bir destek sağlıyor" diye konuştu.