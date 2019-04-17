Bolu'da, üst düzey isimlere define operasyonunda 5 tutuklu

Bolu'da, kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 14 şüpheliden, aralarında üst düzey asker ve polislerin olduğu 5 kişi tutuklandı. Kazı yapılan alanın, 2 yıl önce de başka şahıslar tarafından da kazıldığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Bolu'nun Güney Felakettin Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yılmaz isimli vatandaş, köy yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan arazisinde iş makinelerinin çalıştığını görerek olay yerine gitti. Kepçeyle arazisinin kazıldığını gören Yılmaz, durumdan şüphelenerek jandarma ekiplerine kaçak kazı yapıldığı ihbarında bulundu. Kaçak kazı yapıldığı iddia edilen bölgeye yapılan operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Kazı yapmakta kullanılan iş makineleri, iş makinelerini taşıyan tırlar ve çeşitli malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Ankara KOM müdürü ve Jandarma albay tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Aralarında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Metin Keskin, Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nda görevli Albay Kadri Yörür ve Hasan Karagöz, Faruk Erol, Hasan Sezer Çelebi isimli şahıslar tutuklandı. Şüphelilerden S.Ö, H.A.K. ve H.K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Burada ne olduğunu bilmiyorum gelip kazıyorlar"

Jandarma ekiplerinin güvenlik şeridiyle kapattığı kazı alanına gelen yer sahibi Ali Yılmaz, “Şüphelenerek yanlarına geldim. 2 kepçe çalışıyordu. Jandarmayı aradım. Ekipler gelerek yakaladılar. Daha önce 2017'de bir kepçe daha yakalandı. Onların mahkemesi de devam ediyor. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Gelip kazıyorlar. Bize de haber vermiyorlar” dedi.

Kazı yapanlara tepki gösterdiğini ve ne yaptıklarını sorduğunu söyleyen Yılmaz, ‘Bizi Ankara gönderdi” şeklinde cevap verdiklerini belirtti.