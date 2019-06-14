İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu’da polis ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında yapılan aramada üzerinde 40 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında yapılan aramada üzerinde 40 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Erkan A.'nın (19) hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada Erkan A.'nın üzerinde 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan Erkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.