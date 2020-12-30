Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Bolu'da narkotik ekiplerinin şehir içi uygulamasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 26 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımı ve satışını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durdurulan bir otomobildeki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine araçta aramaya yapıldı. Otomobilde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 5 paket halinde 26 gram esrar ele geçirilirken araçtaki A.Z. (22) ve M.Y (22) adlı iki kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.