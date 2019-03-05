Bolu'da, uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'da, kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan N.T., adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir parkta şüpheli hareketleri olan N.T.'nin üstünde arama yapıldı.

Aramada, üzerinden bir miktar esrar maddesi ele geçirilen N.T., gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen N.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.