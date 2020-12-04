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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonda esrar, uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonda esrar, uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik uygulama yaptı. Ekipler, kurulan uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki şahısların hareketlerinden şüphelendi. Araçta bulunan E.Ç. (23) ve S.T.'nin (28) üstünde ve otomobilde yapılan aramalarda 6,40 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere götürüldükleri emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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