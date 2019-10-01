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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bolu’nun Göynük ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 223 kök kenevir bitkisi, 500 gram esrar ve ruhsatsız tüfeklerle yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 223 kök kenevir bitkisi, 500 gram esrar ve ruhsatsız tüfeklerle yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük ilçesi Yeniköy köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 233 kök kenevir bitkisi, 500 gram kubar esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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