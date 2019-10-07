Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 132 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 1 yabancı uyruklu kadın ve 2 erkek şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile şüpheliler ve araçta arama yaptı.

Şüphelilerin üst aramalarında, Y.C. (30) isimli şahsın üzerinden 2 parça halinde 2,20 gram metamfetamin maddesi ve içime hazır vaziyette tütünle karışık 1,80 gram esrar maddesi, T.D. isimli yabancı uyruklu kadının üst aramasında metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam aparat, sahte olduğu değerlendirilen aynı seri numaralı 3 adet 100 lira para ve 1 adet 100 dolar, V.K. isimli şahsın üst aramasında ise 14 adet Lyrica hap ele geçirildi. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada ise 2 parça halinde 130,08 gram metamfetamin bulundu.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.