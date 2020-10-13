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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bolu’da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda toplam 444 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silahla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda toplam 444 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silahla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve Mudurnu ilçesinde, uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları operasyonlarda 50 gram skunk, 4 gram metanfetamin, 390 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Kent merkezi ve Mudurnu ilçesinde yapılan operasyonlarda toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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