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Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 411 kök Hint keneviri ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 411 kök Hint keneviri ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Mudurnu ilçesine bağlı Akyokuş ve Tavşansuyu köylerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, köylerdeki evlere operasyon düzenledi. Operasyonda ev ve bahçelerde yapılan aramalarda 411 kök Hint keneviri, 2 adet kurusıkı ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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