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Bolu'da, uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bolu’da, narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda toplam 61 gram esrarla yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda toplam 61 gram esrarla yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu kent merkezinde ve Mudurnu İlçesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.


Yapılan operasyonda il merkezinde farklı adreslere yapılan operasyonda 42 gram, Mudurnu'da yapılan operasyonda ise 19 gram esrar ele geçirildi.


Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan M.Ö. (26), U.T. (26), K.G. (29), O.Ş. (25) ve S.Ç. (27) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şahıslardan O.Ş ve S.Ç. çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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