Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda evinde uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada yabancı uyruklu V.R.'nin (21) üzerinde ve evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 46 parça halinde toplam 22,37 gram afyon sakızı ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan V.R., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.