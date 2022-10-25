Bolu'da vatandaşlar güneş tutulmasını meraklı gözlerle izledi

Bolu'da öğle saatlerinde başlayan güneş tutulması vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Türkiye'den de gözlemlenebilen parçalı güneş tutulması, öğle saatlerinde Bolu'da vatandaşlar tarafından meraklı bekleyişin ardından gözlemlendi. Çıplak gözle güneşe bakamayan vatandaşlar, isli cam ve kaynak makinesiyle çalışırken kullanılan camlarla güneş tutulmasını izledi.

Daha önce 1999 yılında güneş tutulmasını izlediklerini söyleyen vatandaşlar, ikinci kez aynı olaya şahit olmanın mutluluğunu yaşadı.